Quines són les millors sèries que s'estrenaran el 2022?

El Senyor dels Anells (2 de setembre)

Cartell promocional de la sèrie Foto: Amazon Prime

House of the Dragon (Data per confirmar)

Euphoria (T2) (9 de gener)

Les noves minisèries de Marvel: She-Hulk, Ms. Marvel i Secret Invasion

Hulk expandirà el seu univers Foto: Marvel

Cartell de la nova ficció en format sèrie Foto: Marvel

Les noves sèries d'Star Wars

Stranger Things (T4) (Estiu)

The Bridgerton (T2) (Data per confirmar)

El repartiment de la primera temporada Foto: Netflix

How I Met Your Father (18 de gener)

The Last of Us (Data per confirmar)

Primera imatge de la sèrie Foto: HBO Max

The Crown (T5) (Data per confirmar)

Els protagonistes de la quarta temporada de la sèrie Foto: Netflix

Les plataformes han estat les grans protagonistes de l'audiovisual durant el 2021. Ja després d'un 2020 en què la pandèmia va capgirar tota la indústria, el sector segueix augmentant subscripcions i omplint catàlegs de sèries que acaben sent devorades per un públic cada vegada més exigent.per trencar nous rècords de visualitzacions.continua liderant el sector, però molt a prop ja té a, en la seva nova versió que va aterrar a Europa aquest 2021, voldrà competir cos a cos amb totes elles. No es poden obviar, que ha iniciat la seva aventura amb les produccions pròpies, ni tampoc totes les estrenes deAixí doncs, aquestes són les novetats i estrenes de sèries noves que arribaran el 2022, amb encara moltes més per confirmar (i concretar dates):No es pot començar amb una altra. El retorn de la història de la Terra Mitjana, per primer cop en format de sèrie, promet ser l'estrena de l'any. Sense discussió. Un repartiment pràcticament desconegut, situarà l'espectador una edat enrere de les aventures de la trilogia original de Peter Jackson. Amazon hi ha invertit més de 400 milions d'euros.Primera sèrie posterior a Joc de Trons que expandirà l'univers de l'original. La trama és una preqüela ambientada 200 anys abans de la història primigència. La cadena ja va compartir al maig diverses fotos de cada un dels intèrprets. Rhys Ifans com Otto Hightower, Steve Toussaint com Lord Corlys Velaryon, Eve Best com Rhaenys Velaryon, Sonoya Mizuno com Mysaria, Paddy Considine com Viserys Targaryen, Emma D'Arcy com Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke com Alicent Hightower, Matt Smith com Daemon Targaryen i Fabien Frankel com Ser Criston Cole encapçalen la ficció. A HBO Max.Sam Levinson presentarà la segona temporada d'aquesta sèrie dramàtica i punyent sobre diferents personatges adolescents, tots immersos en diverses crisis existencials. Zendaya tornarà a encapçalar un gran repartiment d'actors que es relacionen amb les drogues, l'alcohol i la cerca de la seva identitat en un món hostil.La campanya de Marvel (i Disney) per seguir expandint un univers gegantesc i col·lapsant les pantalles està donant els seus fruits. El 2021 van iniciar una sèrie de ficcions curtes que entrellaçaven les pel·lícules i aquesta nova temporada també pretenen presentar nous personatges. Totes tres encara han de confirmar la seva data d'estrena, però aterraran el 2022.Si Marvel prepara una bateria de minisèries, l'altra marca insígnia de Disney, Star Wars, ha decidit seguir el rastre de The Mandalorian (que també estrenarà tercera temporada aquest 2022) amb un bon grapat de ficcions curtes (altres, amb continuïtat) per al pròxim any. La més destacada és Obi-Wan Kenobi, sèrie que recupera el personatge d'Ewan McGregor i ja ha confirmat l'aterratge de Hayden Christensen a la trama (Darth Vader, modern).També arribaran altres sèries com Ahsoka (provinent de l'univers del Mandalorià); Moon Knight, que explicarà les aventures d'un dels personatges de les trames alternatives dels films moderns; i Andor, que explicarà els moments anteriors de Rogue One.Encara sense confirmar la data concreta (només se sap que arribarà a l'estiu), els protagonistes d'una de les ficcions més icòniques de Netflix sortiran de Hawkins per viure noves aventures terrorífiques.La segona temporada es basarà en la segona novel·la de l'autora original, Julia Quinn, que s'anomena El vescomte que em va estimar. La decisió de Netflix és clara: Jonathan Bailey (vescomte Anthony) serà la cara més visible de la segona temporada i cap personatge masculí pot fer-li ombra, tal com mostra la novel·la. Regé-Jean Page marxa de la sèrie després d'un 2020 enlluernador i els mitjans especialitzats de cinema apunten al fet que podria ser candidat per a interpretar el nou James Bond.Una de les sèries que pot generar un odi i un amor, a parts iguals, a nivell mundial. Després de l'èxit immens de How I Met Your Mother, Hillary Duff protagonitza aquest remake de la sèrie original que va suposar l'auge de personatges com Ted Mosby o Barney Stinson a l'imaginari col·lectiu. L'aposta és molt arriscada, però els elements similars amb l'original es poden veure només en les primeres imatges.Adaptació de la popular saga de videojocs de PlayStation, que situa l'espectador en un món apocalíptic. Han passat 20 anys des de l'esclat d'una pandèmia de virus que deixa la majoria de les persones com a zombies. És la història d'un home i una adolescent, que intenten sobreviure com poden en un món en flames. Pedro Pascal serà l'encarregat de donar vida a Joel.Cinquena i última (possiblement) de la sèrie per excel·lència de la monarquia britànica. Netflix ha fet les delícies dels amants de les ficcions d'època, de les trames reials i del retrat de la política del Regne Unit en les últimes cinc dècades. Aquesta nova temporada suposarà el nou canvi dels protagonistes que interpreten a Elizabeth II i a Felip d'Edimburg. Imelda Staunton serà la nova reina.

