Junts dona suport a Campdepadrós i nega que les dimissions a Tarragona siguin per les municipals

ha donat suport aquest dijous al coordinador local de la formació a Tarragona,, després de la polèmica sorgida per la filtració que apuntava a una dels afiliats amb l'objectiu de frenar els seus afanys per ser candidat als comicis locals del 2023 a la ciutat.En un comunicat, el secretari d'organització de la formació,, ha desmentit que les renúncies hagin estat motivades per aturar un eventual lideratge electoral de Campdepadrós, i ha recordat que aquestes dimissions són fruit d'un pacte del passat mes de novembre per renovar la coordinadora local: "En cap cas s’ha iniciat cap procés per escollir candidats a l’alcaldia d’enlloc. Justament l’que vam fer dimarts passat, va ser per parlar de les esmenes a fer en el reglament d’elecció de candidats que s’haurà d’aprovar el pròxim dia 15 de gener en un", ha explicat.Saldoni també ha lamentat la "" que dona la formació de Tarragona en capítols polèmics com aquest: "No podem tolerar intoxicacions periodístiques com les que s’han fet". En aquest sentit, ha tancat files amb el polític tarragoní assegurant que "ha treballat sempre en coordinació amb mi mateix i com a secretari d’organització del partit".

