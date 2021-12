Detingut l'autor d'una agressió homòfoba a Reus

Elshan detingut un home per ser l'autor d'una agressió homòfoba a. La nit de, a dos quarts de 12 de la nit, un home de 28 anys del mateix municipi va agredir un veí del seu barri per la sevaVa ser en una zona cèntrica, al, al bell mig de la ciutat, i tant la víctima com el seu agressor, que tenen edats semblants, es coneixien de trobar-se pel carrer perquè els dos viuen en aquella mateixa zona. Quan es van trobar la nit del 24, l'agressor va escridassar la víctima recriminant-li la seva, i el va agredir físicament.Una agressió que va acabar en una baralla, tal com han explicat els Mossos d'Esquadra. El jove agredit va presentar unaa la comissaria de la policia catalana a Reus el passat 28 de desembre, i el cos policial va poder detenir l'agressor el mateix dia.

