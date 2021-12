«El Foraster» de TV3 estrenarà la novena temporada el 10 de gener

Ja hi ha data per a la nova temporada de "" de. El programa presentat per l'humoristaarrancarà la seva novena edició el pròxim 10 de gener des de, un poble del Bages.El capítol va ser enregistrat entre el 9 i 10 de febrer d'aquest 2021 i veurà la llum gairebé un any després. "El Foraster" és un habitual a les comarques deli el. En les seves anteriors temporades ha passat 48 hores aDurant aquesta novena temporada, Quim Masferrer continuarà fent camí i coneixent la gent dels pobles d'arreu de. Per refrescar memòries, Quim Masferrer recorre poblets de menys de mil habitants. Cada capítol, un poble diferent. I a cada poble, un repte: fer undavant de tots els veïns, un monòleg personalitzat, fet a mida de cada poble i dels seus habitants.L'humorista té només deper conèixer el màxim de persones. I després reuneix tots els veïns al teatre del poble i exposa la seva visió particular de què ha descobert. Tots hi són presents, i tots poden aparèixer en qualsevol moment al monòleg. El resultat: un programa d'on els veïns són, al mateix temps, públic i protagonistes, i amb un format que combina els moments de monòleg amb les entrevistes i recerca dels personatges.

