Els quatre peatges que segueixen a Catalunya pugen de preu aquest 2022

El passat 1 de setembre van desaparèixer bona part dels-els de titularitat del govern espanyol- que havien conformat durant dècades lescatalanes. Ara bé, en van quedar quatre en funcionament -els que depenen de la- que ara, quan comenci el 2022, pujaran de preu.En concret, el preu dels peatges s'incrementarà un 5,4%, calculat d'acord amb la pujada de l'(IPC) entre els mesos d'octubre del 2020 i del 2021. Aquest augment del preu, segons ha explicat la Generalitat, es produeix perquè el contracte amb les empreses concessionàries inclou la revisió automàtica de les tarifes basada precisament en el que marca anualmentLes vies catalanes que segueixen sent de pagament són la, amb el peatge als Túnels del; i la, amb tres peatges als Túnels de, a l'autopista de/ Terrassa – Manresa, i al Túnel delSón els únics quatre peatges que es mantenen actius després que l'estiu passat el govern espanyol no renovés lesque gestionava. Va comportar la gratuïtat de vies com l', l', lai el tram nord de la. Des de llavors, la barrera d'aquests peatges ha quedat oberta, i progressivament també s'han anat desmuntant les vinyetes de pagament i la resta d'infraestructures.

