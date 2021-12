Un hotel de Barcelona entra en la llista dels millors del món

Elde Barcelona ha entrat en la llista dels, denominada Global Gold List 2022. Aquest reconeixement el realitzen les edicions de Condé Nast Traveler d'Espanya, els Estats Units, el Regne Unit, Itàlia, la Xina, l'Índia i Orient Mitjà.L'hotel guardonat és un edifici construït el segle XIX amb biblioteca, terrassa, piscina exterior i gimnàs, i el seu preu no és per a totes les butxaques. Una nit costa de mitjana 250 euros, i sense triar-ne una de les més luxoses.El nom de l'hotel prové del seu origen. El 1975 l'va comprar l'immoble per crear-hi una casa del cotó que albergués tota mena d'organismes relacionats amb aquest producte. L'associació va contractar l'arquitecte Nicolau Maria Rubió per remodelar l'edifici amb una reforma que evoqués el record de l'època en què va néixer la industrial tèxtil moderna.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor