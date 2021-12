Barcelona, premiada com la millor destinació per a turistes gais

ha estat guardonada amb el premien la categoria de millor destinació fora dels Estats Units, en reconeixement a la seva tasca en la promoció del turisme gai. Aquests són els premis més importants que es concedeixen a les iniciatives de turisme LGTBIQ i són considerats com els Oscar del turisme en aquest segment, segons el Wall Street Journal."És un orgull per a Barcelona haver estat triada com la destinació no americana que millor promociona i dona suport al turisme LGTBIQ+. Un premi que, en síntesi, reconeix l'esperit obert, d'inclusió i d'hospitalitat de la ciutat", ha celebrat, directora de Turisme de Barcelona.Ciutats com ara, el guanyador del qual es tria en funció de les recomanacions de l'audiència als portals Gaytravel.com i Gaytravelawards.com. Turisme de Barcelona ha organitzat diverses accions per a continuar impulsant el turisme LGTBIQ+, com ara la participació en la Convenció de la IGLTA (International Gay and Lesbian Travel Association), que anualment reuneix agents i proveïdors especialitzats en aquest sector de més de 80 països.Segons l', dels 1.200 milions de turistes internacionals del 2016, 35 milions pertanyien al col·lectiu LGTBIQ+. Segons un estudi de la IGLTA, les persones del col·lectiu viatgen tres vegades més que les heterosexuals, amb una estada més llarga en la destinació i una despesa mitjana tres vegades superior.

