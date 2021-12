Les cinc novetats que arribaran a WhatsApp aquest 2022

Canvis en el destinatari d'una fotografia

Cors animats

Comunitats

Redisseny pels perfils

Cerca de negocis pròxims

Arriba un nou any iprepara canvis i actualitzacions. Si bé encara no s’ha concretat quan es posaran en marxa, estan destinats a donar compliment a algunes de les principalsdels usuaris. Repassem a continuació lesque es preveuen durant aquestEl portal especialitzat en tecnologia WeBetaInfo informa que WhatsApp està pensant en un nou disseny per a la pantalla a l'hora d'. En concret, permetrà editar a qui s'envia la foto per tal d’evitar possibles errors, de tal manera que aparegui el nom del destinatari a la part inferior de la pantalla, i també es puguiWhatsApp planeja agregar una altra petita novetat visual per a la resta de cors, igual que passa des de 2014 en l’emoticona del. Quan seleccionem aquest símbol, apareix de manera. Doncs bé, s’introduirà la mateixa animació per a totes les altres emoticones de cors.Una de les novetats destacades que arribarà el 2022 per part de WhatsApp més enllà d'aspectes visuals serà la creació de "". Pel que sembla, aquestes comunitats tindran una funció similar als fòrums on només elspodran publicar contingut mentre que els usuaris podran llegir tota aquella informació que sigui publicada. Una característica que podria ser similar als canals deWhatsApp també està treballant en un redisseny complet de la pàgina d'. A més, s'incorporarà un nou botó per a buscar que ja estava disponible aperò no als dispositius que funcionen ambDes de fa uns mesos, WhatsApp està provant la seva pròpia versió de lesal Brasil i que preveu integrar en els pròxims mesos a la resta del món. Es tracta d'un llistat de negocis pròxims amb compte de WhatsApp per iniciar una conversa fàcilment i sense haver d'afegir abans el contacte. A més inclou un, amb filtres inclosos per a poder trobari altres categories.

