Dispositiu especial dels Mossos per controlar el toc de queda i festes il·legals per Cap d'Any

Elha plantejat un dispositiu percentrat a vetllar pel compliment deld'una a sis de la matinada i evitar aglomeracions i. A més, prop de 200 efectius delsfaran 52 controls i macro-controls d'alcoholèmia i drogues a les principals vies catalanes la nit de Cap d'Any.El plantejament s'emmarca en el dispositiu específic de compliment de les mesures per a la contenció de la covid durant el. El conseller d'Interior,, i el director de la policia catalana,, han repassat aquest dijous al matí el dispositiu juntament amb representants de policies locals d'arreu del país.Entre d'altres, els agents garantirà un ús adequat dels espais públics i buscaran evitarderivada de lesper garantir les mesures de distanciament social. En concret, el dispositiu farà èmfasi en la prevenció de la celebració dearreu del territori on es puguin produir aglomeracions de persones.Per poder dur a terme aquestes tasques, Interior ha incrementat les patrulles de seguretat ciutadana i s'han reforçat els equips d'ordre públic. Pel que fa a laper la xarxa viària, durant la campanya preventiva que es va dur a terme del 16 al 23 de desembre, 204 conductors van donar positiu per, hi va haver 10 negatives a sotmetre's a les proves.​​​

