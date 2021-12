​Centelles reviu la Festa del Pi per primer cop des de l'accident del 2019

Els galejadors, a la plaça Major de Centelles. Foto: ACN

Una festa emblemàtica

El pi, penjat a dins de l'església, plena de galejadors Foto: ACN

s'ha tornat a engalanar aquest dijous per celebrar la. És la primera vegada que ho fa des de l', quan una explosió en cadena al campanar de l'església va provocar nou ferits, la majoria greus. La festa s'ha tornat a reviure, però aquest cop amb fortesi amb molta menys gent a la plaça per la pandèmia. Tots els participants han signat una declaració de responsabilitat i els galejadors han dut una cantimplora homologada amb la pólvora dins.Al, on es va produir l'accident, han pujat sense la cantimplora i allà s'han trobat les càrregues de pólvora per evitar accidents. Hi han pujat només 13 galejadors. El dia de l'accident, n'hi havia 18.L'any 2019, a un dels galejadors que va pujar al campanar per disparar salves, li. L'explosió es va encadenar amb els sarrons d'altres galejadors que hi havia al seu costat, i l'accident va provocar nou ferits, la majoria greus. Els fets van commocionar Centelles, on la Festa del Pi és un dels actes més emblemàtics. La pandèmia va fer que l'any passat no es pogués celebrar, però segons explica a l'ACN un dels galejadors, Ramon Vilatimó, enguany "les ganes i la voluntat" han fet que ni la pandèmia pugui aturar-la i han decidit tirar-la endavant. Això sí, adaptada a les restriccions per la Covid-19 i amb fortes mesures de seguretat., i ha hagut de seguir la festa des de darrera de les tanques que limitaven l'espai. Al lloc de l'accident, un espai estret a tocar de les campanes de la torre de l'església, no hi ha pogut accedir ningú, i els 13 galejadors que han pujat al campanar s'han situat en un altre espai més ampli. La primera previsió era que pugessin 16 galejadors, però finalment només ho han fet 13 perquè la resta estan confinats. A més, hi han accedit sense la cantimplora i allà s'han trobat les càrregues amb 16 grams de pólvora cadascuna. Cada càrrega en un tub totalment aïllat.Sobre lade les causes de l'accident, la jutgessa de Vic que porta el cas l'ha arxivat dues vegades, però encara hi ha pendent resoldre un últim recurs. "Totes les investigacions han conclòs que va ser un accident", ha explicat Vilatimó.La Festa del Pi de Centelles se celebra cada 30 de desembre coincidint amb. Es tracta de tot un ritual que comença uns dies enrere, amb la tria de l'arbre.Destral i serra en mà, i després d'un bon esmorzar, els centellencs han començat a serrar l'arbre i se l'han endut en carreta fins al poble. En homenatge a Santa Coloma, i amb l'ànim de fer el màxim soroll,durant tot el camí, fins a la plaça Major. Després s'han dirigit fins la plaça mossèn Joan Xandri i, un cop allà, els galejadors han pujat el pi a espatlles per les escales de l'església i han entrat al temple, on s'ha viscut un dels moments més intensos de la celebració. Enguany, a l'església sí que s'ha deixat entrar el públic. Han engalanat el pi amb pomes i neules, i han alçat el pi damunt l'altar, mentre han entonat l'himne de Santa Coloma.ha posat punt final a la celebració amb crits a favor de la independència de Catalunya dins l'església.

