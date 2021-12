Israel estudia un contagi massiu de la població i eliminar totes les restriccions

Altres notícies que et poden interessar

. Les autoritats del país valoren una propagació massiva entre la població, propiciant. Una decisió que radica en el principi que aquesta mutació de la Covid-19 provoca casos molt lleus. Així, eliminarien les restriccions, que tornen a perjudicar l'economia israeliana.Els membres del ministeri de salut d'Israel consideren que aquesta mesura pot significar, una mesura suposadament viable quan el país afronta per segon dia consecutiu uns 3.000 contagis en només un dia. La situació d'una de les nacions amb millor taxa de vacunació torna a ser preocupant, més pels casos diaris que no pas per la saturació màxima dels hospitals.Només, que ha augmentat la ràtio d'infecció i el promig de les persones infectades per cada portador del virus en només 48 hores. A diferència de Catalunya, els casos d'Israel encara no han assolit un 100% de contagis per òmicron, situació que la Generalitat ja va notificar ahir que sí havia passat en terres catalanes.Una estratègia de casos massius a través del contagi de tota la població per així assolir "immunitat de grup" ja s'ha utilitzat durant la pandèmia., l'any passat, quan es va decidir imposar aquesta mesura no restrictiva per a persones que no eren de risc.i el govern suec va decidir canviar el rumb de la seva política sanitària., primer ministre d'Israel, explicava ahir en roda de premsa que el país està a l'abisme, va afirmar. És per això que aquesta mesura d'aixecar les limitacions s'ha tornat a posar sobre la taula, en plenes festes nadalenques. El mateix Bennett es troba confinat, després que les seves filles fossin positives per coronavirus.​​​

