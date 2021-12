Girona impulsa la reactivació postcovid: suma 197 negocis al seu pla i destina un milió en inversió directa

Elque ha impulsat l'Ajuntament de Girona té dos propòsits. Per una banda, ajudar els sectors que més han patit l'impacte de la pandèmia. I per l'altra, enfortir aquells altres emergents, que generen valor afegit i que poden impulsar la creació de llocs de treball.El pla, que s'ha vehiculat a través d'una mesa on hi ha representades patronals i sindicats, inclou fins a. Són els d'ocupació, empresa, turisme, comerç, indústria, construcció sostenible, barris i transformació urbana, i indústries culturals i creatives.Durant aquest 2021, l'Ajuntament de Girona ha destinat un milió per impulsar les diferents accions que recull el document. "Però més enllà d'aquesta injecció econòmica directa, també s'ha fet molta més feina; per exemple, s'ha reforçat l'assessorament a petites i mitjanes empreses, s'ha impulsat la formació o s'han dut a terme campanyes de promoció a través de les noves tecnologies", explica la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana.Entre d'altres, el pla de reactivació ha destinat 300.000 euros a impulsar la contractació, a través per exemple del; ha atorgat 95.000 euros d'ajudes al comerç (per exemple, per oferir vals descompte); ha permès contractar deu congressos per a l'Auditori; dinamitzar l'economia del barri de Santa Eugènia a través de l'art, o oferir suport a les empreses a l'hora de buscar perfils professionals.Madrenas ja ha avançat que la majoria de les línies d'aquest pla -en concret, setze- tindran continuïtat aquest 2022. "Laés una prioritat. És essencial i, de fet, diria que és el projecte més important de ciutat; volem construir la Girona de les oportunitats", ha afirmat l'alcaldessa.L'alcaldessa ha subratllat que la ciutat encara la recuperació econòmica després del sotrac de la pandèmia. I per reforçar-ho, ha tret xifres. Sobretot, ho ha exemplificat amb el ritme d'obertura de negocis. L'alcaldessa ha dit que, durant aquest darrer quadrimestre, a Girona han obert(de diferents sectors) però que, per contra, se n'han donat de baixa 72."Això genera un, entre els que han impulsat professionals liberals, nous comerços i botigues... És una xifra significativa", ha insistit l'alcaldessa. I en paral·lel, Madrenas també ha posat l'accent en què ara, l'atur a la ciutat és un 25% més baix que un any enrere (hi ha 4.759 gironins sense feina). "Són dades que s'apropen a les de l'any 2008, quan gairebé es va assolir la plena ocupació", ha insistit.A l'hora d'encarar el 2022, l'alcaldessa ha admès que l'Ajuntament és conscient que l'evolució de la pandèmia, i les incerteses que se'n deriven, obligaran a "adaptar" el pla de reactivació econòmica. Però també ha subratllat que, per a l'any vinent, un dels objectius que s'ha marcat el consistori -també, atenent les peticions de la mesa- és el de potenciar la recerca de professionals en sectors emergents i en aquells que tenen mancança de personal qualificat."Volem, en edificació sostenible, en ciència, en enginyeria, en matemàtiques...", ha dit Madrenas. I també, atraure més dones cap a aquests sectors emergents, "perquè actualment no ocupen el 25% d'aquests llocs de treball.En paral·lel, l'Ajuntament de Girona també fomentarà la. I sobretot, en el sector del metall. Per això, proposarà a Educació que el centre de noves oportunitats que es vol crear al Sector Est de la ciutat s'especialitzi en aquests perfils. "Per a nosaltres és substancial, perquè una de les patronals del metall ens va explicar que s'havien deixat de cobrir fins a 400 llocs de feina arreu de la demarcació; això no pot passar, i serà una de les línies que treballarem intensament", ha dit Madrenas.L'alcaldessa també ha explicat que, dins els nous projectes que impulsarà la ciutat, hi ha la redacció d'un. Un document que es vol enllestir a finals de l'any vinent i que tindrà vigència fins al 2026. A més, Madrenas ha avançat que d'aquí a un mes i mig el consistori ja tindrà damunt la taula el projecte de la Casa de la Tecnologia (que es farà a l'antic Xalet Soler).I dins tot aquest paquet de mesures i accions, Madrenas tampoc ha oblidat que el "finançament extern" també serà "molt important" a l'hora d'encarar la recuperació postpandèmia. I aquí, l'alcaldessa ha posat en relleu que el projecte 'Menja't Girona', vinculat al turisme sostenible i al producte de quilòmetre zero a les hortes de Santa Eugènia, rebrà 3,5 MEUR procedents dels fons Next Generation.