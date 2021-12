El zoo de Barcelona, sancionat per la mort d'animals durant el temporal Glòria

Elestà a punt de ser, segons ha anunciat la plataforma animalista, que ha explicat que la Generalitat ha iniciat expedient sancionador en contra de la instal·lació per infracció molt greu de la Llei de protecció dels animals a causa de la mort de 9 aus durant el temporal Glòria."El zoo no va fer res després que 5 aus ja havien mort durant la DANA, uns mesos abans i a la mateixa instal·lació", denuncia la plataforma, que demana la clausura de l'ocellera on van morir les aus, així com el comís immediat de tots els primats de la Galeria de titís, per l'alta taxa de mortalitat i amb signes de violència.La plataforma, que també va denunciar la mort per traumatismes de set primats poc després de néixer, denuncia que la situació del zoo de Barcelona és insostenible i demana la renovació de tota la direcció del zoo via concurs públic.El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha decidit incoar expedient sancionador per la presumpta comissió d'infraccions administratives tipificades com a molt greus, consistent en el manteniment d'animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic sanitari i de benestar, amb perjudicis molt greus pels animals.L'import provisional de la sanció, més els danys i perjudicis, és de 28.251 euros per la mort de 9 aus durant el temporal Glòria: cinc becs d'alena, una fredeluga armada i tres xarxets marbrencs. El bec d'alena i el xarxet marbrenc, aquest darrer en perill d'extinció, són dues espècies incloses en el Llistat d'espècies en règim de protecció especial aprovat pel Real Decreto 139/2011, de 4 de febrer.L'expedient sancionador indica que "la instal·lació que allotjava els becs d'alena, els xarxets marbrencs i la fredeluga armada era i és inadequada pel que fa a condicions de benestar, ja que és completament exterior i no ofereix un espai o recinte interior que permeti els animals refugiar-se, ni tan sols disposa d'una mínima zona d'aixopluc apropiada en funció de l'espai, les espècies, la capacitat i la meteorologia, tal com exigeix la normativa aplicable".

