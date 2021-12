Els centres de l'Opus que segreguen per sexe van rebre 36 milions del Govern el curs passat

Elsvan rebre el curs passatde la Generalitat en concepte de. Malgrat l'anunci reiterat en nombroses ocasions conforme es retirarien aquestes ajudes, aquestes s'han anat prorrogant a causa del 155 i de decisions judicials, incrementant-se any rere any, i el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va tornar a anunciar la mesura el 12 d'octubre . Si se sumen uns altres tres centres de l'Opus que no segreguen, els concerts totals del curs 2020-2021 d'aquesta institució catòlica s'acosten als 40 milions, segons ha pogut saberEl centre que més recursos va rebre va ser el, de l'Hospitalet de Llobregat, amb 4 milions, pràcticament el mateix que(Sabadell) i(Sant Cugat del Vallès). En canvi, laen va percebre la meitat, 2 milions d'euros públics, situant-se a la cua d'aquests polèmics centres. Aquests recursos van servir per concertar. En total, per tant, 10.774. Al següent mapa, es poden consultar totes les dades per centre, sobre el mapa.Ja fa anys que la Generalitat va certificar la voluntat de retirar aquests concerts. Així estava previst en la legislatura de Junts pel Sí a l'executiu, però la intervenció del 155 va permetre al govern derenovar tots els concerts educatius, incloent els dels centres que segreguen per sexe . El conseller d'Educació Josep Bargalló va tornar-ho a intentar el 2020 , decretant la fi de les ajudes als 11 centres, malgrat atorgar un any de marge. Les escoles afectades, però, van recórrer la decisió El 12 d'octubre passat hi va insistir l'actual conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, qui va asseverar que "els centres han d'estar". Segons va assenyalar, el curs vinent ja no hi haurà concerts amb els centres d'infantil i de secundària que segreguen per sexe, mentre que, pel que fa a primària, aquests es mantindran vigents fins al curs 2025-2026. Sempre i quan, és clar, nous impediments torpedinin aquest objectiu un altre cop. El Govern, però, afirma que ara té mésperquè la llei estatal d'educació, com ja abans la catalana, rebutja els concerts amb aquest tipus de centres.A banda dels esmentats Xaloc, La Vall, La Farga i la Institució Lleida, la mesura afectarà al(Barcelona), la(l'Hospitalet de Llobregat),(Sant Cugat del Vallès), les(Girona),(Reus) i(l'Arboç). Altres centres de l'Opus, però, s'han adaptat els darrers anys.(l'Hospitalet de Llobregat) ja era mixta, però(Terrassa) ha passat a ser-ho recentment i(Jorba) ha nascut de la unió de dues escoles que abans segregaven i ara ja no ho fa.

