Jove i sense feina? El SOC obre noves convocatòries: aquests són els requisits

Com ho poden demanar les empreses?

ha obert les dues convocatòries d'ajuts a empreses, autònoms i cooperatives de treball associat que busquen fomentar la contractació de persones desocupades de menys de 30 anys.que, segons les estimacions del Departament d'Empresa i Treball, permetran la contractació de més de 7.000 joves.La meitat del pressupost (uns 62,5 milions d'euros), mentre que la resta servirà per subvencionar contractes laborals. El SOC atorgarà ajudes monetàries a les empreses, autònoms i cooperatives de treball associat. En concret, una subvenció deTenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació no ocupat. En el cas dels contractes de treball en pràctiques, cal complir els requisits que exigeix aquesta modalitat contractual, segons ha detallat aquest dijous el Departament d'Empresa i Treball en un comunicat.Pel que fa a les empreses,de l'entitat contractant. En aquells casos en què una persona física o jurídica tingui fins a una persona contractada, la subvenció es podrà sol·licitar únicament per a un contracte.Les empreses i autònoms interessatsi fins al 31 de març de 2022 a través de l'espai Tràmits' de la seu electrònica de la Generalitat o bé a través del Canal Empresa, buscant 'Foment de l'ocupació i la contractació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya' en el cercador de tràmits.Les dues convocatòries obertes aquesta setmana formen part d'un paquet d'ajudes de 216 milions d'euros i que tenen com a objectiu impulsar polítiques actives d'ocupació adreçades únicament a persones joves. Aquesta inversió –amb suport del fons React EU- permetrà beneficiar més de 25.000 persones joves a través de programes d'orientació, formació i experiència laboral.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor