Vídeo | Un «tiktoker» que va anar a First Dates fa xantatge a un cambrer

Humillar y chantajear públicamente a trabajadores humildes es de ser una basura de persona. https://t.co/Qgwd2OUE2f — Miquel Ramos (@Miquel_R) December 29, 2021

, usuari dei exparticipant del programa, s'ha fet viral en les últimes hores per un vídeo en directe a Instagram en què fa xantatge a un cambrer i a l'amo d'un restaurant per la forma negativa en què considerava que havia estat tractat al local. "Estic en directe i tinc 350 persones (connectades)", els va advertir.El cambrer nega les seves acusacions i llavors el tiktoker hi torna: "Si vols, entro en el directe i ho rebobino". Tot seguit, Jona proposa una solució que ha indignat els usuaris de les xarxes socials, més enllà del to en què parla als hostalers."Proposo una solució o si no 360 ressenyes al teu local", els diu. "Quina solució vols? Què necessites?", pregunta l'amo. "Jo estic descontent. Jo ja he pagat, si em retornes els diners"... deixa caure l'usuari de TikTok, petició que l'amo del restaurant accepta.

