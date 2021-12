El Barça, en quadre: deu jugadors amb Covid

Altres notícies que et poden interessar

Allau de contagis al Barça. Ja són deu els jugadors positius per coronavirus. Els últims en anunciar-se han estat Coutinho, Abde i Dest. S'afegeixen, així, a Dembélé, Gavi, Umtiti, Alves, Lenglet, Jordi Alba i Balde, que han donat positiu en els últims dies. Tots ells seran baixa per al partit d'aquest diumenge al camp delAmb la resta de-Ferran Torres, Ansu Fati, Memphis, Pedri, Braithwaite, Sergi Roberto i Dest- i el sancionat Sergio Busquets, l'equip de Xavi arribarà en quadre al duel de Lliga i també al previst pel dia 5 de gener al camp del, en la primera ronda de la Copa del Rei. De fet, per aquest diumenge el tècnic de Terrassa tindrà divuit baixes i només nou jugadors del primer equip disponibles.Des de l'inici de la pandèmia, dotze jugadors del Barça han donat positiu: els deu d'ara,. El primer equip de futbol no és l'únic afectat per la sisena onada de la pandèmia a Catalunya. En bàsquet,s'han contagiat en l'última setmana. La lliga ACB ha hagut d'ajornar diversos partits. Entre ells, alguns del Baxi Manresa, afectat per un brot amb 13 casos.Qui també té problemes per baixes per Covid és el Reial Madrid, que aquest mateix dimecres ha confirmat els positius de. Fa dues setmanes també s'havien contagiat del virus Asensio, Rodrygo, Bale, Marcelo, Lunin, Modric, Isco i Alaba,tots ells ja recuperats.De fet, els contagis estan estesos per tota la Lliga, que es podria veure obligada a suspendre la jornada d'aquest cap de setmana. El, l'Espanyol set, la Reial Societat deu, l'Atlètic de Madrid n'ha anunciat quatre més aquest mateix dijous. Només el Granada i el Getafe continuen sense notificar cap contagi per Covid en aquests moments.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor