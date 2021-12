La CUP demana al Govern aplicar el «protocol de l'1-O» en els desnonaments

Policia municipal

Per Gatvell el 30 de desembre de 2021 a les 11:23 0 0

Doncs el que podria fer la CUP en els municipis on governa és enviar la Policia Municipal a impedir els desnonaments ordenats pels jutges. A veure com se'n surten. O els seus alcaldes, com a responsables governatius del municipi, que ordenin als Mossos que no intervinguin. A veure què tal.