El-actual gestora assistencial del centre- han informat en unconjunt de la firma d'un “amb la finalitat de “donar continuïtat i estabilitat a l'activitat assistencial i residencial duta a terme durant l'any 2021”.Segons han informat les dos entitats, el conveni no solament contempla allargar durant els propersl’actual gestió assistencial de Sant Joan de Déu, sinó també eldel servei. Això implica, segons ha pogut confirmarde fonts coneixedores de l'acord, que Sant Joan de Déu serà l’encarregada no només de la vessant assistencial, sinó també de ladel centre.Un “conveni de col·laboració” que a la pràctica és uni que s’ha signat amb condicions. La primera i més rellevant, unamensual a favor del Patronat, que recordem, és el titular del servei. També s’ha acordat unen funció dels beneficis de la residència. Més enllà dels termes econòmics, també s’ha acordat que lesde la residència puguin continuar realitzant les seves funcions al centre, així com tenir accés a diferents espais, com laCal recordar que arran del brot que a finals del 2020 es va cobrar la vida de 61 ancians de la residència, el Patronat ja va ser apartat definitivament de la gestió assistencial del centre durant el mes d'abril. Una gestió que va recaure precisament en Sant Joan de Déu-Terres de Lleida, mentre que la Fundació Fiella va seri obligada a pagar unaD’ençà del fatídic brot, aquest 2021 s’ha apostat per un, en què el Patronat ha mantingut la governança del centre. Un model “exitós”, segons apunten des del Patronat, a jutjar pel nombre de residents que actualment té el centre, doncs en menys d’un any s'ha aconseguit. Un model que es trenca amb el conveni signat aquest 28 de desembre, i que comporta que tota la gestió recaigui, almenys fins a finals de 2026, en Sant Joan de Déu-Terres de Lleida.

