Rosalía i Rauw Alejandro, investigats per una festa sense permís

Les autoritats porto-riquenyes investiguen un esdeveniment sense permisos celebrat el passat 26 de desembre i en el qual van actuar. Segons informa el programa de Ya son las ocho, que va emetre imatges dels dos artistes sobre l'escenari, segons les autoritats es tracta un concert il·legal que ningú ha autoritzat.Es tractava d'un concert de l'intèrpret de Todo por ti en el qual va demanar a la seva núvia, la cantant catalana, que sortís a l'escenari. "El productor reconeix que s'ha fet sense cap mena de permís", van explicar en l'espai televisiu.El comunicat oficial de les autoritats apunta que "ja es va iniciar el procés de citació i entrevistes als possibles involucrats i tot aquell que hagi participat, afavorit o col·laborat" en la festa. A més, afegeix: "Un esdeveniment que no compta amb el permís per a realitzar-se per part de les autoritats pertinents converteix el mateix en un acte il·legal. Això implica que cap comerciant, professional, talent o equivalent pot prestar serveis en aquest espai o lloc".

