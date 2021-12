Catalunya supera els 25.000 contagis nous de Covid diaris

CONTAGIS 1.280.601 (+25.101) INGRESSATS 1.610 (+45) UCI 426 (+13) DEFUNCIONS 24.572 (+45) Rt 1,86 (+0,04) REBROT EPG 3.058 (+254)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.296.420 (+13.237) DOSI 2 5.454.932 (+9.198) Actualització: 30/12/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.296.420 (+13.149) 87,5% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.072.957 (+5.976) 85,5% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 107.713 (-23.580) Actualització: 30/12/2021 TERCERES DOSIS 1.760.878 (+ 44.572 ) REBUIG A LA VACUNA 110.484 (+1) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.504.251 Dosis Moderna/Lonza: 2.916.349 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.575 Dosis Janssen: 348.690 Actualització: 27/12/2021

La sisena onada de la, condicionada per l'expansió de la variant òmicron, continua colpejant amb força Catalunya, amb 426 persones a les UCI (13 més que el dia anterior). Les noves dades de Salut indiquen que hi ha més de 25.000 casos en només vint-i-quatre hores. En total, 25.101, que augmenten la xifra total en 1.280.601.El Departament de Salut també ha notificat la defunció de 45 persones més per Covid-19, amb un total de 24.572 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa als hospitals, hi ha 45 pacients més per Covid, que situen el total en 1.610 persones.augmenta 254 de punts, a 3.058.Els principals indicadors tampoc milloren després de les jornades de Nadal. L'Rt passa d'1,82 a 1,86, mantenint la línia en ascens de l'última setmana. A més, el 17,56% de les proves notificades a Salut de la darrera setmana han resultat positives en coronavirus.de 1.591,42 a 1.692,50, mentre que a set dies creix de 1.068,26 a 1.150,95.contra la covid-19, mentre que el 79,1% ha rebut la primera punxada. Si només es té en compte la població major de 12 anys, el 85,3% té la pauta completa, mentre queA més, el 27,6% de la població té la dosi de reforç de la vacuna, que inclou la tercera dosi o la segona en el cas de les persones vacunades amb Janssen que era una sola dosi i aquelles persones que han passat la covid i també van rebre una única punxada).​​​

