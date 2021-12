El comitè assessor del Govern, en contra de la reducció de les quarantenes: «És una decisió econòmica»

Com serà aquesta nova quarantena?

La presidenta del comitè científic assessor del Govern,dels contactes estrets imposada ahir pel govern espanyol. Aquesta mesura s'aplica a les persones sense símptomes, i l'aïllament passa de 10 a 7 dies. Per a Campins "suposa un risc significatiu", perquè "no es tenen les evidències científiques suficients" per prendre una decisió així.Ella mateixa considera que encara, tot i que assegura que. Campins valora que la mesura sobre les quarantenes "s'ha pres per motius econòmics i no per motius científics". En aquest sentit, en nom del comitè científic que assessora el Govern de la Generalitat, ha assegurat que s'han de prendre altres decisions per frenar la sisena onada de la pandèmia, marcada al 100% pels casos d'òmicron.A més, pel que fa a les pròximes festes nadalenques, el comitè científic assessor del Governper Cap d'Any i"per determinar la càrrega viral". La doctora Magda Campins insisteix que cal fer-se la prova en el mateix moment de la trobada, no el dia abans. Admet "que és difícil amb la situació que es viu a les farmàcies", ja que hi ha certs problemes per aconseguir tests.El comitè científicper tal de frenar una sisena onada de la pandèmia que segueix colpejant amb força Catalunya. Entre elles, però, no estava la imposició d'un toc de queda nocturn. El criteri de la nova rebaixa de les quarantenes serà aplicable a totes les persones contagiades sense símptomes, estiguin o no estiguin vacunades. En el cas de tenir símptomes, l'aïllament haurà de ser, com fins ara, de deu dies. Espanya segueix, doncs, les passes de països com-que ha reduït la quarantena a cinc dies- i el Regne Unit, on també s'ha fixat que sigui de set dies.La ministra de Sanitat,, ha destacat, però, que aquesta reducció dels dies de quarantena per als contagiats per Covid s'explica pel fet que la variant òmicron ha demostrat un "menor període d'incubació", malgrat reconèixer que "la tendència ascendent de contagis s'observa en totes les franges d'edat".​​​

