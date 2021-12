​Vídeo | La tàctica més catalana d’un equip de futbol del Japó

ha sorprès amb la seva estratègia a pilota parada, segons explica el portal d’Esports3. La jugada té algunes reminiscències catalanes.Com es pot veure al vídeo, abans de tirar la falta els atacants es posen a ballar fent una rotllana, com si fos una, a un racó de l’àrea, la qual cosa dificulta el seu marcatge. De sobte, es deixen anar i se’n van a rematar des de posicions distintes.El vídeo ja s’ha feti té milers de visites. Per cert, la jugada acaba amb gol, on el porter no està massa afortunat. Encara deuria està pensant que coi havia passat.

