​Clatellada de Piqué a Freixa en un fil de Twitter

Dembelé le costó al Barcelona 105 M€ más 20 en variables de traspaso. Ha cobrado cerca de 17 M entre fijo y variables durante estos 4 años. Se ha pasado más de la mitad el tiempo lesionado. Si cree que debe exigir más está en su derecho pero, lo siento, no se lo merece. — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) December 29, 2021

No generalices con el “así son los jugadores”. Es como si yo dijera “así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores”. — Gerard Piqué (@3gerardpique) December 29, 2021

Clatellada de, excandidat a la presidència del, en una conversa de Twitter al voltant de la renovació de, el futur del qual sembla que s’allunya del Camp Nou. La conversa l’ha iniciadaEl periodista esportiu d’ha publicat a Twitter: "Dembélé li ha costat al Barça 105 milions d’euros, més 20 en variables de traspàs. Ha cobrat al voltant de 17 milions entre fixes i variables durant aquests quatre anys. S’ha passat més de la meitat lesionat. Si creu que ha d’exigir més està en el seu dret però, ho sento, no s’ho mereix”.El tuit ha tingut una allau de, tant de defensors com de detractors del jugador francès. Un dels més significatius ha estat el de Freixa, que ha dit: "Així són els jugadors. Cap sorpresa per a mi. Pensar que renovaria a la baixa per permetre així inscriure un jugador acabat de fitxar que juga a la seva mateixa posició és de traca”.L’apunt de l’excandidat a la presidència del Barça no ha agradat a un dels jugadors del Barça, el mateixGerard Piqué, que l’ha contestat sense pèls a la llengua. “No generalitzis amb l’’així són els jugadors’. És com si jo digués ‘així són els candidats, no paguen els seus col·laboradors”.Piqué fa referència als 100.000 euros que alguns mitjans van publicar que Freixa no havia pagar als treballadors de la seva candidatura.

