Es jubila l'últim conserge resident a Tortosa després de viure 38 anys a l'escola

L'últim conserge resident en una escola pública a Tortosa. Foto: S.B.

Els últims dies abans de jubilar-se. Foto: S.B.

A l'entrada de l'Escola de Ferreries. Foto: S.B.

No feia tant que havia arribat aprovinent d’. Lael va fer fora de la seva terra natal i, a la primera meitat dels vuitanta, va pensar que la plaça deque havia sortit al col·legi de Ferreries li donaria l’estabilitat que buscava. Aleshores encara eren habituals els conserges residents als centres educatius, contractats pels Ajuntaments. Va guanyar la plaça i, durant, l’ha sigut casa seva.és ld’una escola pública a Tortosa.En aquest període ha vistel món educatiu, ha observat el pas de dues generacions -i en algun cas de tres- i ha comprovat també com han canviat comportaments i rols entre els infants, de la mateixa manera que s'ha transformat el conjunt de la societat en gairebé quatre dècades. Hi ha coses, però, que resten inalterables. Aquest dijousserà l’últim dia d'escola per a l’últim conserge resident de la ciutat.“Quan vaig entrar, al principi, la faena consistia bàsicament a obrir i tancar, controlar les entrades i sortides dels xiquets i xiquetes, i, després, ja va vindre el tema”, recorda Emilio mentre plega els darrers estris de tota una vida a l’escola, ordena carpetes i captura imatges que retindrà sempre al record. El “tema informàtic” el va assumir a iniciativa pròpia, un temps després que arribés el primer ordinador al col·legi, un regal del mític programa de, i en veure que no se li treia profit.Així va començar a muntar bases de dades, la de la biblioteca, la rutina del menjador escolar... Al llarg de la seva etapa laboral ha intentat atendre les necessitats del moment. Quan la digitalització va fer un salt de la mà del sistema educatiu, el seu paper va començar a assemblar-se més al de tècnic de manteniment. Pinta, arregla persianes, revisa els desperfectes de la instal·lació elèctrica... Emilio aquí, Emilio allà, i així, sense adonar-se’n, es planta a les portes de la jubilació, com en un sospir. “Era avantatjosa una faena que incloïa un habitatge dins del col·legi. Aquí he fet créixer una família, he fet la meva vida i, sense adonar-me’n, arribo a aquesta edat, tan de pressa”, reflexiona.El conserge de l’Escola de Ferreries és un home alt i extremadament seriós. Entre els menuts té certa fama de sec. Una condició de caràcter, però, sumada a la seva evident amabilitat i esperit de servei, li ha fet guanyar el respecte de la gran majoria de gent que, al llarg dels anys, ha anat passant per l’escola. Els pares dels fills que ara esperen a la porta i saluden aquell Emilio que de menuts veien tan alt. Amb aquell cabell llarg que els xocava i que ara ha desaparegut de la testa. Ell els recorda a gairebé tots. “Ara el tracte és en general diferent,. Abans els xiquets jugaven d’una altra manera, eren més autònoms, estaven més al carrer; ara tenen més activitats, són molt sensibles a moltes coses, maneguen més informació i també demanen més respostes. Ésque abans tractar-los”, apunta.L’any passat, però, la covid va trencar aquest panorama general: “Ha sigut una època diferent, va ser molt dur, i mira que he viscut situacions rares, però com aquesta mai, i també ha estat una etapa d’aprenentatges, la gent ha treballat més en equip, ha estat, se n’ha oblidat d’egoismes, per això tot es portava millor”, assegura.Si mira enrere sempre intenta quedar-se amb allò positiu: “És molt satisfactori treballar amb infants, tenen una, amb una mirada et diuen moltes coses, et diuen la primera cosa que els passa pel cap, tenen una sinceritat planera, la que perdem en créixer”. Emilio ha vist com s’ha manegat entre els petits el fenomen migratori, amb noves generacions “que s’han anat integrant perfectament”, sosté. També ha vist com s’ha transformat el paper de les xiquetes davant un sistema que les relegava davant els companys: “Des de fa un temps les veus méses reivindiquen, es nota en el seu rol, per exemple al menjador, on abans els nois marcaven la pauta, i ara els fan front, se situen en posicions d’igual o fins i tot superiors, perquè són més madures i les que són més intel·ligents maduren abans i es fan notar”. Emili és observador, i reflexiu. Pensa també que no ha viscut mai la llengua com un problema a l’escola. "No hi ha hagut. Crec que la realitat que s’explica no té res a veure amb allò que passa. A Catalunya mai he vist cap problema i precisament és un exemple de convivència, on es mira la persona i no d’on ve”, apunta.Emilio se sent estrany plegant els bàrtuls, ordenant carpetes, netejant arxius, capturant mirades, detalls, colors, fesomies, records, olors. Ja té un pis on viure fora de l’escola amb la seva dona ja jubilada -que anys enrere va treballar també a la cuina de l'escola-, i un lloc aon anar a descansar amb la família. Se sent estrany perquè tenia ganes d’arribar a l’edat de jubilar-se, per fer allò que li apeteixi, sense estar a disposició sempre de tothom, sense tindre un pla concret més enllà de fer allò que vagi sorgint sense obligacions...Però també sap que trobarà a faltar el tracte amb els menuts -i sort de la seva neta Marina que li ajudarà a omplir el buit de conviure cada dia amb la innocència-. Mirarà enrere, diu, i confiarà haver posat un granet d’arena. “Si he ajudat en alguna cosa, ja compensa”, afirma. “He procurat tractar tothom amb educació i respecte, i crec que ha estat recíproc. Penso que la majoria em recordarà amb el mateix afecte que jo”. Potser no és tan sec en el fons, Emilio. Intentarà no tornar a l’escola diu, prefereix recordar-la com era quan ell hi va viure. Tota una vida.

