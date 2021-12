Les cançons més escoltades del 2021

5. Levitating, de Dua Lipa i DaBaby

4. good 4 u, d'Olivia Rodrigo

3. STAY, de Kid Laroi i Justin Bieber

2. MONTERO (Call me by your name), de Lil Nas X

1. drivers license, d'Olivia Rodrigo

Bad Bunny, 3r a la llista de tot l'Estat, és l'artista més escoltat a tot el planeta Foto: Europa Press

5. La Historia, d'El Taiger i DJ Conds

4. Fiel, de Los Legendarios, Wisin i Jhay Cortez

3. Yonagumi, de Bad Bunny

2. Pareja del Año, de Sebastian Yatra i Myke Towers

1. Todo de ti, de Rauw Alejandro

Com cada any, el mes de desembre és sinònim de l', el rànquing que recull les cançons i els artistes més escoltats de l'any, tant a nivell mundial com per cada país del món. En el primer, l'artista porto-riquenys'ha coronat com el cantant més escoltat de tot el món. En el cas espanyol,ha estat l'artista femenina més escoltada.Així, al top-5 d'artistes més escoltats del món, a més de Bad Bunny, hi ha. Pel que fa a les cançons, les més escoltades són Drivers license, d'Olivia Rodrigo; MONTERO (Call me by your name), de Lil Nas X; Stay, de Kid LAROI i Justin Bieber; good 4 u, d'Olivia Rodrigo; i Levitating, de Dua Lipa.En el cas de l'Estat espanyol, els artistes masculins més escoltats han estat. Pel que fa a les dones cantants, a més d'Aitana hi haPer últim, les cançons més escoltades a l'Estat, de Rauw Alejandro;, de Sebastian Yatra i Myke Towers;, de Bad Bunny;, de Los Legendarios, Wisin i Jhay Cortez; i, de El Taiger i DJ Conds. La gran majoria d'aquestes cançons han rebut centenars de milions de reproduccions. Aquí pots escoltar totes les cançons més escoltades, a nivell internacional i estatal.Dua Lipa és una de les reines del pop actual, al costat d'artistes com Billie Eilish o Ariana Grande. El seu estil ha quallat en milions de persones, especialment joves i millenialls, que han acompanyat aquesta cançó, amb essència de música dels 80, amb centenars de milions de reproduccions a totes les plataformes. El seu èxit s'ha traspassat als reptes de les xarxes socials, i fins i tot a ser una de les cançons per a presentar l'inici de la temporada NBA. L'èxit d'Olivia Rodrigo és incontestable. El 2021 ha estat el seu any, sense cap mena de dubte, per a una jove de 18 anys que ha aconseguit mimetitzar-se amb una generació d'adolescents i més grans amb un seguit de cançons emotives, divertides, alegres o tristes. En el seu pas per Disney Channel, signa un petit contracte discogràfic i el gener d'aquest 2021 estrena el seu primer single. Tot el que segueix, ja és història.Canyera, addictiva i plena de ritme, aquesta cançó ha suposat el retorn de Justin Bieber a les altes posicions de les llistes de temes de l'any. La seva associació amb Kid Laroi (i la producció d'un monstre com Charlie Puth) han resultat en una de les cançons amb diversos dels challenge més destacats a les xarxes socials, a més de ser de les més addictives.Un dels habituals en aquestes llistes des de fa anys. Lil Nas X ha aconseguit una legió de seguidors gràcies a les seves provocadores cançons, addictives a nivell sonor i molt utilitzades a les xarxes socials. El videoclip és, probablement, el més descarat que ha signat en anys.La major sorpresa de l'any és aquesta jove de 18 anys, sorgida de la factoria de Disney Channel (com altres artistes internacionals, per exemple Miley Cyrus i Demi Lovato). És, segurament, una de les més utilitzades cançons a les xarxes socials que més usen els joves: TikTok i Instagram. Rodrigo ha esclatat el seu talent i ha arribat a milions de reproduccions per cadascuna de les cançons del seu primer disc.De manera sorprenent, aquesta cançó es cola entre les cinc més escoltades de tot l'Estat per davant d'altres com Tiroteo (Remix) o Pepas. A YouTube no arriba ni a les 40 milions de reproduccions. Tot i això, l'efecte de les xarxes socials, en especial a Instagram, ha acabat de multiplicar de manera significativa les seves reproduccions.El reggaeton és el gènere urbà més escoltat a l'estat espanyol, un dels majors consumidors d'aquesta música. I no podia faltar un dels temes que han quallat més entre la població jove durant tots aquests darrers mesos. La participació de Wisin, una de les llegendes de l'urban, i Cortez, un dels artistes més estimats en l'actualitat, ha acabat de fer despuntar el tema. No podia faltar l'explosió a les xarxes socials, amb TikTok, en la reproducció del seu chorus.El rei del reggaeton i del gènere urbà a nivell global, guanyador d'un Grammy (no llatí, dels grans), va fer esclatar internet amb l'estrena d'aquesta cançó a principis de juny. El seu particular estil, la innovació (acaba cantant en japonès) i un gran ritme musical han tornat a situar Bad Bunny a la cúspide de l'Estat. A més, és l'artista més escoltat a Spotify de tot el planeta.Dos dels artistes joves del gènere urbà amb més fanàtics, major producció i majors reproduccions globals. El seu tema en conjunt no podia fugir de la llista de les més escoltades, després del seu impacte a Instagram, a totes les ràdios i, en especial, a TikTok. L'efecte de les xarxes socials no és cap banalitat. Towers, per cert, va omplir el Palau Sant Jordi al setembre.Més cremada que un cendrer, gràcies a l'efecte de les xarxes socials. Tot i això, és indiscutible que aquesta cançó de Rauw Alejandro -parella actual de Rosalía- ha tingut un impacte gegantesc, sense rival, a totes les xarxes socials. Gairebé tothom que té oïda ha escoltat la seva tornada o l'ha vist en alguna publicació d'Instagram, en un vídeo de TikTok, o alguna referència. Sense rival a l'estat espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor