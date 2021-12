Un camió s'encasta contra l'aparador d'un comerç del passeig de Solsona

Ensurt dels veïns del passeig deaquest dimecres al migdia. Pels volts de quarts de dues, els veïns delhan presenciat com un camió que transportava un contenidor s'ha encastat contra un comerç.Tot plegat ha ocorregut perquè una de les sevesque subjecta el contenidor ha picat amb el. A conseqüència de l'impacte, el vehicle ha perdut el control i ha girat bruscament contra l'aparador d'una, trencant els vidres.Afortunadament, per l'hora que era, la botiga estava tancada i hi havia poca gent pel carrer, de manera que. Al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la policia local, que han ajudat al conductor del camió a retirar el vehicle assegurant que ningú prengués mal amb la

