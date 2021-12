Troben vint migrants viatjant d'amagat en un camió a Alcover

han estat trobats aquest dimecres al migdia viatjant clandestinamentEl conductor del vehicle, que havia sortit del port de Tarragona i anava en direcció Saragossa, ha sentit sorolls a l'interior del contenidor que transportava per la C-14 i a l'alçada d'Alcover ha alertat els Mossos d'Esquadra.Els agents hi han trobat, que tot apunta serien d'Afganistan i haurien arribat d'amagat en vaixell des de Turquia. L'Ajuntament d'Alcover ha habilitat el pavelló municipal per fer-los el reconeixement mèdic i donar-los menjar i beure. L'exploració mèdica l'han feta nou dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Totes les persones es troben bé de salut.El camioner ha donat l'avís cap a la una del migdia i l'exploració del vehicle s'ha fet al parc de bombers d'Alcover. Els Mossos d'Esquadra han derivat el cas a la, que s'encarrega de qüestions relacionades amb estrangeria. L'alcalde d'Alcover, Robert Figueras, ha explicat a l'ACN que han posat a disposició dels mossos el pavelló municipal. "perquè poguessin menjar", ha indicat.El contenidor hauria arribat a Tarragona procedent d'Izmir (), a través d'una ruta comercial que tenen oberta els dos ports. Al port tarragoní tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil fan controls aleatoris de les mercaderies.

