Un mort i cinc ferits en un xoc frontal entre dos cotxes a l'Alt Empordà

Una dona ha, dues persones més han resultati tres més han soferten un xoc frontal entre dos turismes que ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda a. Elshan rebut l'avís de l'accident cap a tres quarts de quatre.Els fets han tingut lloc al. Les causes del xoc frontal s'investiguen. En un dels vehicles hi viatjaven cinc persones, la víctima mortal, passatgera central del darrere, un dels ferits greus i els tres ferits lleus. A l'altre automòbil només hi havia el conductor, ferit greu. Els cinc ferits han estat traslladats a l'Arran de la incidència s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions delsi tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del. La via s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. Segons els registres de l'SCT, amb aquesta víctima sónen accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

