Desmantellada una «rave» il·legal a l'estany d'Ivars, al Pla d'Urgell

Elsd'Esquadra i els Agents Rurals han desmantellat unatipus "rave" que s'havia iniciat dins l'espai natural protegit de l', al Pla d'Urgell. A primera hora del matí Mossos ihan rebut l'avís que es podria estar celebrant una festa al voltant de l'Estany d'Ivars, al terme municipal de Vila-sana.El testimoni havia escoltatpels voltants de l'estany i dues patrulles de seguretat ciutadana i agents rurals s'han desplaçat a l'espai protegit fins que han pogut localitzar el punt concret. Al lloc han localitzat un grup de persones que havien arribat amb unai ja tenien preparat i en funcionament un grup d'altaveus, taula de so i mescles, etapes de potència i un ordinador.Agents de la Unitat Regional de Policia Administrativa han identificat al responsable de la instal·lació i amés, de 19 a 21 anys, veïns de la demarcació de. El responsable ha estat denunciat per una presumpta infracció per l'organització d'una festa il·legal i la denúncia serà derivada als serveis territorials de jocs i espectacles de la Generalitat.Per assegurar la finalització de la festa també s'ha realitzat el comís preventiu dels equips musicals. Un dels participants també ha estat denunciat per tinença de. Tot apunta que haurien arribat aquest dimecres al lloc i estaven pendents de l'arribada d'altres participants en la festa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor