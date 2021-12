Retiren un producte de Primark per risc d'asfíxia: si l'has comprat, retorna'l

Imatge del xilòfon retirat Foto: Primark

ha retirat de les seves botigues un producte que no compleix els estàndards de seguretat. Es tracta d'unper a nens a partir de deu mesos. L'instrument té diverses peces petites que es poden separar del conjunt i suposen "", tal com informa la companyia en un comunicat."La nostra prioritat és sempre la seguretat dels nostres clients", manifesta cadena de roba i complements. Així, la multinacional demana als compradors del producte que el tornin"per procedir al seu reemborsament íntegre".Segons Primark, el xilòfon de fusta ha estat a la venda a les seves botigues de l'Estat des del 24 de març, fa uns nou mesos. En el mateix comunicat, afirmen que "" de la compra ni el rebut per poder cobrar la devolució.

