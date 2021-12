Ana Obregón, baixa d'última hora a les Campanades de TVE

Baixa d'última hora a les Campanades de Televisió Espanyola. Una de les presentadores,ha donat positiu per Covid i no podrà ser present en la benvinguda del nou any a la televisió pública de l'Estat. Obregón havia de copresentar el programa juntament ambRTVE ja li ha trobat substituït i ha informat que, al lloc d'Obregón,presentarà aquest 31 de desembre les Campanades que acomiaden l'any i donen la benvinguda al 2022. Per altra banda, aquesta serà la 17a retransmissió consecutiva d'aquesta programa per a, mentre que Petrus s'estrena en aquesta tasca.Una hora després de les Campanades,prendran el relleu des de les Canàries, concretament des de l'illa de. Aquest any, amb motiu de l'erupció volcànica seran les campanades solidàries "RTVE Tots som La Palma". Nieves Álvarez debutarà amb Roberto Herrera, que compleix el vintè aniversari seguit en la retransmissió.

