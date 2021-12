Els 10 millors tortells de Reis de supermercat, segons l'OCU

El 6 de gener es formaran cues en algunes pastisseries per comprar el clàssic, un brioix farcit de nata, amb fruites confitades per sobre. Per als que prefereixin una opció més econòmica, sempre quedarà comprar-lo al supermercat, però no tots tenen la mateixa qualitat.L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat els principals tortells envasats que comercialitzen les cadenes de supermercats de l'Estat, i ha determinat que molts d'ells tenen una bona relació qualitat/preu. Aquest és el llistat dels deu millors, segons l'associació, que destaca l'etiquetatge, el gust, l'aroma i la qualitat dels greixos.1.. Puntuat amb una nota de 63 sobre 100, té un preu de 17,59 euros el quilo. L'OCU el destaca pel gust d'aigua de flor del taronger i pel seu gust lacti.2.. Amb 58 punts, té un preu de 12,49 euros el quilo.3.. El tortell d'aquesta cadena val 12,71 euros el quilo i rep 57 punts.4.. Amb una nota de 51 punts, val 13,69 euros el quilo.5.. És més barat -costa 6,65 euros el quilo- i rep 50 punts.6.. A 10 euros el quilo, té una nota de 49 punts i com a punt negatiu, la nata està barrejada amb olis vegetals.7.Híper Usera. No es ven a Catalunya.8.. Amb una nota més baixa -33 punts-, l'OCU destaca que és l'únic que barreja mantega i oli de girasol, i té un preu de 7,32 euros el quilo.9.. Farcit amb nata, val 12,38 euros el quilo i té una nota de 28 punts.10.. Per 9,99 euros el quilo, rep 26 punts en el rànquing.

