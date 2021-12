Els conductors de bus de Barcelona han perdut 25 milions d'euros per un error

(TMB) ha admès que la plantilla de busos ha deixat de cobrar 25 milions d'euros els últims 18 anys per un. Fonts de l'empresa han explicat que el cas s'ha estat estudiant "a partir d'un avís" i s'ha arribat a la conclusió que durant tot aquest temps hi ha hagut un càlcul erroni que ningú havia detectat.L'empresa ha comunicat als sindicats que durant el 2022 retornarà la quantitat a què obliga la llei, la corresponent als últims 12 mesos, 1,7 milions d'euros segons la taula que la mateixa firma ha fet arribar als sindicats. UGT ha fet pública la taula a les xarxes socials i ha anunciat que no està conforme amb la decisió de TMB, i que reclamarà tots els endarreriments.En un comunicat, la UGT indica que l'error es produeix des del 2003, i lamenta que l'empresa vulgui retornar només els diners corresponents a l'últim any, així com que el sindicat CGT aprovi la proposta. El sindicat considera, en canvi, que pel fet de no estar signades les taules salarials des de la pròrroga del conveni 2020-2021 hi ha "recorregut" per presentar demanda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor