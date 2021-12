Sanitat limita l'aforament en esdeveniments esportius

Altres notícies que et poden interessar

Després d'uns mesos de normalitat pel que fa a la capacitat dels estadis i recintes esportius, torna ladavant la sisena onada de la. Així ho han acordat el ministeri dei les comunitats autònomes, que han situat ara els topalls d'aforament en elen espaisi en elen espaisAra bé, cada comunitat autònoma podrà decidir si rebaixa encara més aquest percentatge segons quins siguin els indicadors de la. Les noves mesures que va anunciar ella setmana passada marcaven un 70% d'aforament en tots els recintes esportius. El nou acord, per tant, obliga l'executiu català a rebaixar l'aforament en espais interiors, mentre que podrà mantenir el que havia estipulat per a exteriors.Eltambé ha aprovat escurçar lesde deu dies a set. El criteri serà aplicable a totes les persones contagiades, també a aquelles que tinguin símptomes, donant per entès que acabat aquest termini la capacitat de contagi haurà disminuït.Espanya segueix, doncs, les passes de països com els-que ha reduït la quarantena a cinc dies- i el, on també s'ha fixat que sigui de set dies. "Hem de guardar un equilibri entre la salut pública, la salut mental i el creixement econòmic", havia apuntat el president del govern espanyol,, en la compareixença del matí, tot aplanant el terreny per a la decisió.​​​

