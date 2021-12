Desmantellen una macroplantació de marihuana a Palau-solità i Plegamans

Elshan destapat(Vallès Occidental). Arran d'unes queixes veïnals per una "" que provenia d'unadel carrer Orfebreria, el cos policial català va posar en marxa una investigació.Així doncs, després de comprovar que la nau estavai amb la, el passat 20 de desembre es va dur a terme unen què van intervenir agents de la comissaria de Sabadell, de Santa Perpètua i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). En l'entrada ia les instal·lacions van descobrir la plantació ambi amb tota la infraestructura necessària per al seuA l'interior de la nau, els agents van localitzarque vivien a l'interior i que s'encarregaven del manteniment de les plantes. A més, van corroborar que s'havia, fet que havia suposat unadel consum d'energia amb un valor estimat de gairebéEls detinguts -l'endemà es va arrestar a una tercera persona relacionada amb la investigació- van passar adavant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell qui va decretarper a dos dels detinguts i llibertat amb càrrecs al tercer. Lai no es descarta que es produeixin més detencions durant les pròximes hores.

