Junts es posiciona en contra de Campdepadrós a Tarragona

El lideratge d'de la formació deha estat el motiu de lade bona part del. La militància s'ha posicionat en contra de l'ascens de Campdepadrós, ja que pensen que el polític aprofitaria la direcció de la formació per ser cap de llista de lesa la ciutat, programades per l'any 2023.Els militants dede Tarragona són del parer d'escollir el seu representant a partir d'unes, per aquest motiu, el comitè local ha dimitit, forçant així unes. A més, des de l'agrupació política es té la intenció de presentarque faci competència a Campdepadrós.

