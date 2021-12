Ofereixen 22.000 euros a la parella que passi un mes sense Internet ni tecnologia

Quants dies creus que aguantaries sense? I si et paguessin per no fer servir cap mena de dispositiu electrònic? Aquest és el repte que ha llençat la marca de cafè: pagarà-el que equival a- a la parella que sigui capaç d'estar un mes sencer sense fer servir ni Internet ni cap aparell tecnològic.La marca ja ha obert el procés de selecció per escollir candidats/es pel repte, queelelL’objectiu és conscienciar de la creixent dependència de les xarxes socials i els aparells electrònics, els quals sovint "posen barreres entre les persones en comptes d’unir-les".Segons la recerca que ha dut a terme Kahlúa, la meitat dels ciutadans nord-americans passen una mitjana deals seus telèfons mòbils. Per aquesta raó, la marca vol motivar les parelles a deixar de banda la tecnologia durantI tu,

