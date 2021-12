La majoria de joves s'han sentit deprimits els últims mesos

Altres notícies que et poden interessar

Ladurant els últims mesos. Així ho apunta una enquesta delsobre els efectes i conseqüències delfeta pública aquest dimecres. Segons aquesta, a la pregunta sobre si s'han sentit deprimits últimament, un 1,9% dels menors de 35 anys respon que sempre, un 5,2% afirma que la major part del temps i un 43,5% s'hi ha notat a vegades. Escassament un 49,4% respon que mai.En total, un 50,6% de joves s'ha notat deprimit últimament, lleugerament per damunt del 44,6% de mitjana del conjunt de la població. També hi ha una gran diferència pel que fa al sexe de l'enquestat, ja que tan sols un 35,9% d'homes admet haver notat depressió en algun moment, molt per sota delque ho asseguren. Igualment, entre aquelles persones que es consideren de, un 52% s'ha sentit deprimida últimament, percentatge que cau fins a prop del 40% entre els de classe mitjana o alta.Així mateix, unels últims mesos, també per damunt del 76% del conjunt de la població. En aquest cas, també les dones haurien patit més, en un 80,9% dels casos, per només el 71,1% en els homes. De la mateixa manera, els joves últimament també s'han sentitque la mitjana estatal (51,6% i 41,6%, respectivament) i(76,3% i 70,8%, respectivament). De nou, la tristesa també ha afectat més les dones (80,7%) que els homes (61%).Hi ha certes diferències també en relació a les expectatives de futur. L'enquesta pregunta si, un cop s'assoleixi la immunitat de grup, es podrà. De mitjana, un 53,4% creu que sí, un percentatge lleugerament més alt en el cas dels homes (56,5%) i més baix en les dones (50,4%) i els joves (49,6%). Malgrat tot, els joves són méspel que fa al seu futur personal.​​​

