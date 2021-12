Altres notícies que et poden interessar

. Les dades facilitades aquest dimecres en la roda de premsa de control de la pandèmia certifiquen queDes de mitjans de desembre, la variant òmicron s'ha convertit en la majoritària al país. En comparació amb la delta, les informacions són més esperançadores: existeix la meitat de probabilitats d'acabar ingressat a l'hospital i tres vegades menys d'anar a les UCI.La secretària de Salut Pública,ha volgut insistir en que aquesta variant pot escapar de les vacunes -per això- i que pot suposar una reinfecció, encara que hi hagi immunitat per haver passat la malaltia en altres variants.Cabezas també ha posat en context les dades dels països de l'entorn europeu per destacar que. Àustria, els Països Baixos o Alemanya són tres de les nacions que ja notifiquen una davallada de casos de coronavirus en aquesta sisena onada. Des de Salut també han volgut ressaltar Sud-àfrica, país on es va iniciar la variant òmicron, que ha notificat un descens notori de casos. Tot i això, la investigadora del BIOCOMSC, Clara Prats,"No podem dir encara que és com una grip per les hospitalitzacions importants que encara genera", ha volgut destacar Cabezas. Des de Salut han assegurat que, però per aquestes dates el 2020 "estàvem caient en dades i ara estem augmentant casos". En definitiva, suposa una menor repercussió assistencial, però això no vol dir que no hi hagi ingressos hospitalaris, com mostren les dades.En la roda de premsa, la directora del Servei Català de la Salutla doctoratambé ha demanat a la població que segueixi les recomanacions del Govern per tal de no seguir col·lapsant els centres.Ella mateixa, però, ha volgut remarcar que "si la persona es troba malament, ha de demanar atenció als centres de salut.Catalunya és la comunitat que fa més proves de tot l'Estat i des d'on s'han aplicat mesures poblacionals més restrictives per frenar l'expansió del virus., ha destacat Cabezas tal com es demostra en les dades de Salut. Ara per ara,Són el col·lectiu amb major incidència de nous casos per la pandèmia, al costat de les persones de 30 a 39 anys, seguits dels de 10 a 19 anys.Pel que fa al plantejamentque s'estudiarà avui al consell interterritorial. Tot i això, no s'han posicionat de manera clara ni tampoc s'hi han mostrat a favor de manera explícita. En referència a la notificació dels casos detectats pels ciutadans en tests d'antígens, des de Salut s'està habilitant un "nou embut" per filtrar millor els positius."Estem habilitant un nou espai on poder notificar tots aquests positius que es fan a través de tests d'antígens que es fa la població a si mateixa". Graywinckel ha explicat que, ja que al final tots arribaran a quantificar-se com fins ara.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor