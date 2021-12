Salut demana no acudir als CAP sense símptomes i amb tests negatius

Què s'ha de fer, si es dona positiu?

El Departament de Salut. La directora del Servei Català de la Salutla doctoraha demanat a la població que segueixi les recomanacions del Govern per tal de no seguir col·lapsant els centres.En només dos dies han rebut 60.000 mil i 50.000 peticions, a més de patir certes cues en diferents punts del país. En la roda de premsa d'aquest dimecres, Craywinckel ha volgut remarcar a la ciutadania que "no han d'anar als CAP amb tests negatius i sense símptomes, encara que hagin estat contactes estrets".Ella mateixa, però, ha volgut remarcar que "si la persona es troba malament, ha de demanar atenció als centres de salut.La secretària de Salut Pública,, ha volgut destacar que la situació actual és d'unai per això des del Departament demanen a la població que segueixi les recomanacions establertes. L'òmicron repercuteix una "menor repercussió assistencial, però no vol dir que no hi hagi ingressos hospitalaris", ha remarcat Cabezas.es demana aïllament de 10 dies i que es notifiqui el contagi. Moltes persones que han donat positiu per Covid es pregunten en quins casos és recomanable que vagin al seu CAP i en quins no és necessari. És important detectar si els símptomes són lleus o greus.El Departament de Salut, durant la roda premsa per valorar la situació de la pandèmia., secretària de Salut Pública, ha instat a la població que es vacuni amb la dosi de reforç perquè aconsegueix frenar la incidència en totes aquelles franges d'edat on ja han rebut la tercera.​​​

