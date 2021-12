Més positius al Barça: ja hi ha set jugadors contagiats

Altres notícies que et poden interessar

Les proves PCR realitzades a tota la plantilla del Barça abans de reprendre l'activitat han tret a la llum tres positius més per coronavirus. Es tracta d'-que ja mostrava símptomes de Covid-,Aquests tres jugadors s'afegeixen aen la llista d'afectats pel coronavirus a la plantilla. Tots ells seran baixa per al partit d'aquest diumenge al camp del, que en principi es disputarà igualment.Amb la resta de-Ansu Fati, Memphis, Pedri, Braithwaite, Sergi Roberto i Dest- i el sancionat Sergio Busquets, l'equip de Xavi arribarà en quadre al duel de Lliga i també al previst pel dia 5 de gener al camp del, en la primera ronda de la Copa del Rei.Des de l'inici de la pandèmia, nou jugadors del Barça han donat positiu: els set d'ara,. Al vestidor blaugrana no hi hauria d'haver una explosió de contagis major, ja que els futbolistes estaven de vacances des del dia 21 de desembre, i, per tant, no han tingut contacte -almenys en l'àmbit del club-.El primer equip de futbol no és l'únic afectat per la sisena onada de la pandèmia a Catalunya. En bàsquet,s'han contagiat en l'última setmana. La lliga ACB ha hagut d'ajornar diversos partits. Entre ells, alguns del Baxi Manresa, afectat per un brot amb 13 casos.​​​

