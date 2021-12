Quan he d'anar al CAP si tinc Covid i quan no?

Gemma Craywinckel: Què hem de fer davant test positiu antígens i símptomes lleus? Ens hem d’aïllar 10 dies per la transmissibilitat. Contactar de forma telemàtica amb el CAP via https://t.co/Z5Nh7ZURwK o via eConsulta a La Meva Salut. I comunicar positiu a https://t.co/pS2TLwhfx4 pic.twitter.com/9pPA59stpm — Salut (@salutcat) December 29, 2021

La ha disparat els contagis a Catalunya i ha col·lapsat els centres d'atenció primària, que demanen que s'eviti anar-hi si no és imprescindible. Així doncs, moltes persones que han donat positiu per Covid es pregunten en quins casos és recomanable que vagin al seu CAP i en quins no és necessari. És important detectar si els símptomes són lleus o greus.Tenir febrícula (una temperatura corporal que no arriba als 37,5 graus a partir dels quals es considera febre), mal de cap, mal de coll, tos seca, dolor a les articulacions o a la musculatura, fatiga, manca de gana o pèrdua de l'olfacte i el gust.Si es té febre alta durant més de tres dies seguits i sensació d'ofec o dificultats per respirar, sí que cal anar al CAP amb certa urgència. Salut ha habilitat un portal on consultar la simptomatologia més habitual de la Covid, tant la lleu com la greu.. Si es tenen símptomes lleus de Covid, hi ha dues opcions. Una és demanar una prova al CAP, preferentment contactant amb ells telefònicament o a través de La Meva Salut. L'alternativa és fer-se un autotest, que es pot comprar en alguna farmàcia i dona el resultat en pocs minuts.. Si el test d'antígens que ens hem fet a casa o en una farmàcia dona positiu, cal comunicar el contagi per poder activar el protocol sanitari. Ara bé, des d'aquest dimarts no cal confirmar el resultat amb una prova al CAP. És suficient comunicar-lo a través de La Meva Salut i informar dels contactes estrets -de forma anònima- a través de ContacteCovid.cat . En aquesta pàgina també es podrà sol·licitar una baixa laboral.. Per últim i no menys important, cal aïllar-se durant deu dies a casa per evitar contagiar altres persones. En els pròxims dies aquest temps de quarantena podria reduir-se , ja que les comunitats estan debatent seguir els passos dels Estats Units, que ha escurçat el període a cinc dies.​​​

