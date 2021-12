Esperançador pronòstic del cap de Microbiologia del Vall d'Hebron: «El final de la pandèmia»

Altres notícies que et poden interessar

, cap de Microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, s'ha mostrat optimista aquest dimecres sobre el futur de la pandèmia de laa Catalunya. En una entrevista a El Món a RAC1, el doctor ha assegurat que "molt probablement", si bé adverteix que "ens pot sorprendre en qualsevol moment i no podem abaixar la guàrdia".Segons indica Pumarola, la raó no és una major debilitat de la nova variant -que ja representa el 100% dels contagis -, sinó la major immunització de la població: "Molt aviat tothom, d'una manera o d'una altra, tindrà anticossos perquè s'haurà. La nostra immunitat dificultarà més la seva circulació".D'aquesta manera, el doctor creu que la Covid-19 es convertirà en "un virus estacional" i "aquest serà el final de la pandèmia". Amb tot, Pumarola opina que l'òmicron és: "Quan infecta algú no vacunat i que no ha passat el virus, la probabilitat de tenir la malaltia amb gravetat és la mateixa que al principi de la pandèmia. La variant no és ni més ni menys greu, però tots tenim molta", sosté.Sobre la possibilitat dedels contagiats a la meitat, el punt de vista del doctor de l'Hospital de la Vall d'Hebron és positiu: "Una persona vacunada o reinfectada és molt transmissora les 48h abans del positiu i 3 dies després. Al cap de 5 dies, si ja no té símptomes i la prova surt negativa, molt probablement la transmissió sigui molt petita, i amb mascareta,".En aquest sentit, l'especialista assenyala que amb el "gran" nombre d'infeccions actual, la quarantena de deu dies "". Amb tot, sí que manté que si la persona no està vacunada ni ha tingut abans el virus, "sí que s'haurien de mantenir els deu dies". De fet, ja s'avança a la situació dels propers mesos: "Arribarem a un moment en què no hi hagi quarantenes pels positius iPerò hi hem d'arribar paulatinament. Això serà el que marcarà definitivament el final de la pandèmia", augura.​​​

