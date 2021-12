Els Pastorets de l'Espluga de Francolí feminitzen diversos personatges

Altres notícies que et poden interessar

s'han renovat en una, també s'ha hagut d'adaptar el text de l'obra de Folch i Torres. Un dels personatges protagonistes,. El repartiment a joves actors és una altra de les novetats dels Pastorets de l'Espluga, amb la particularitat afegida de ser un dels pocs que resisteixen, enmig d'un continu de funcions suspeses arreu de Catalunya per la pandèmia. Amb testos d'antígens fets fins a última hora, el teló es va poder aixecar el dia de Nadal i ho tornarà a fer per segon i darrer cop aquest 2 de gener. Gran expectació al poble per una funció que feia tres anys que no es veia.A l'Espluga de Francolí els Pastorets, una maquinària que mou fins a 120 persones dins i fora de l'escenari. L'any passat la covid va obligar a suspendre-ho i feia tres anys que la tradicional funció no s'escenificava al gran teatre del Casal. Precisament el fet de disposar d'un ampli equipament cultural ha aplanat el camí per assajar còmodament i mantenir l'obra en marxa. Més de 400 persones van assistir a l'estrena.Amb tot, l'organització ha hagut de fer front a la pandèmia, fent mans i mànigues i sempre pendent dels resultats de testos d'antígens que es va fent l'equip d'actors. No hi ha cap pla B. Si els protagonistes s'infecten, l'obra se suspèn. Només hi ha marge de maniobra amb els papers secundaris.. És una de les poques funcions dels Pastorets que aguanten en el conjunt de Catalunya.L'altre gran repte al qual s'ha enfrontat enguany l'organització és amb la renovació d'actors. Després de dues dècades, alguns s'havien fet massa grans i calia un relleu. Aprofitant els canvis, es va considerar oportú feminitzar alguns papers tradicionalment masculins., junt amb l'àngel Miquel, un personatge que l'assumeix una actriu des de fa anys. També s'ha incorporat una noia entre el grup de pastors.​​​

