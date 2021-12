La fiscalia belga presenta un últim recurs per intentar extradir Valtònyc a Espanya

Laha decidit finalment presentar un últim recurs contra la decisió delde rebutjar l'extradició del raper Josep Miquel Arenas , àlies, a Espanya. Segons han confirmat fonts de la defensa de Valtònyc a l'ACN, ara la fiscalia té cinc dies per presentar la seva memòria amb els arguments per recórrer la sentència, i després els advocats del raper dos més per contestar. Es preveu que hi hagi una nova vista sobre el cas de l'extradició el dia 11 de gener al matí alValtònycel maig de 2018 per no haver d'entrar a la presó. Un any abans, al febrer de 2017, l'el va condemnar. La decisió va ser ratificada pel Tribunal Suprem i confirmada pel Tribunal Constitucional, que ni tan sols va admetre a tràmit el seu recurs. A Bèlgica, la cosa no està tan clara. El setembre de 2018, elva rebutjar l'extradició del jove mallorquí i el cas va passar al tribunal d'apel·lació.Primer, aquesta segona instància va preguntar a lasi podia extraditar Valtònyc per la via ràpida, peròva dir que no i va forçar així la justícia belga a seguir la via ordinària de doble incriminació, és a dir, comprovar si els delictes de l'euroordre són equivalents en la legislació belga. L'enaltiment del terrorisme no existeix a Bèlgica i el delicte d'amenaces incondicionals tampoc no és un crim. Els dubtes principals eren sobre les injúries a la corona i per això els magistrats van preguntar fa un any al TC belga.El 28 d'octubre, el TC belga va dictaminar que aquesta normativa de 1847, que castiga amb fins a tres anys de presó aquells que insultin el rei, és inconstitucional perquè no respecta la llibertat d'expressió. Així, l'alt tribunal belga va decidir tombar la llei perquè no s'ajusta a lani al. La decisió, una victòria per a Valtònyc, aplanava el camí al Tribunal de Gant que avui ha optat per ajornar una vegada més la decisió fins a finals d'any.

