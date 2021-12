L'aplaudit discurs feminista d'un home a «First Dates»

El mejor momento televisivo de 2021 se ha producido hoy en @firstdates_tv Todavía estoy aplaudiendo 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/VJOIcPm90l — Yolanda Domínguez (@yodominguez) December 27, 2021

No és fàcil veure aquesta mena de missatges a televisió, i encara menys en programes com. L'espai televisiu de, especialitzat a concertar la primera cita entre dues persones, mostra com es produeix un primer sopar entre dos convidats en un restaurant que, a l'entrada, els esperaEn el transcurs d'una d'aquestes "primeres cites", una parella s'ha endinsat en una conversai el futur de la societat intentant solucionar aquesta última xacra. La sorpresa majúscula ha estat aquesta conversa del Santiago amb l'Alícia, que volia deixar clar que ella no estàDavant d'aquesta postura, l'home ha remarcat que no són dues posicions comparables i ni tan sols són dos conceptes que parteixin de la mateixa base. "Un és un moviment, i l'altra és una actitud. El feminisme no és el contrari del masclisme. No, no...", ha assegurat l'home, visiblement molest.Per la seva banda, l'Alícia seguia assegurant que ella només "vol la igualtat entre un home i una dona". Una postura que no ha agradat molt a Santiago, que ha volgut insistir que "cal obrir els ulls i la realitat social és la que és".ha carregat Santiago, a la consideració de la dona sobre que no defensa el feminisme "perquè no es pot ser més que l'home". El discurs del Santiago ha sorprès moltíssima gent a les xarxes socials, que

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor