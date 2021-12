Mor un home en bolcar el tractor en una carretera de Gelida

Un homedesprés que el tractor que conduïa caigués i bolqués en un dels marges de la carretera(Barcelona) per causes que s'investiguen.La víctima era veïna de Gelida i amb ella ja són 131 les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres interurbanes de Catalunya aquest any, ha informat el(SCT). Set patrulles dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del(SEM) es van desplaçar fins al lloc dels fets, al quilòmetre 4 de la carretera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor