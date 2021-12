El 2021 s'acomiada amb rècord de calor i temperatures de primavera

Evolució de la temperatura a 850 hPa (aproximadament uns 1.500 metres d'altitud) pels pròxims dies. Pujarà fins a tocar sostre de cara a Cap d'Any arribant a valors molt per sobre del que seria habitual en un final de desembre a Catalunya. pic.twitter.com/0P3lHWOiKr — Meteocat (@meteocat) December 28, 2021

Estabilitat amb temperatura que continuarà pujant a #mitjatermini. pic.twitter.com/s20X2XLxd3 — Meteocat (@meteocat) December 28, 2021

L'any 2021 acabarà de forma oposada a com ho va fer el 2020, ambque no pas de finals de desembre. En molts punts se superaran els 20 i, fins i tot, els 25 graus.De cara a la nit de, els mapes apunten que es podrien registrar temperatures entre 5 i 10 graus per sobre del normal a bona part del país, sobretot al, així com en algunes valls del. A, per exemple, s’esperen temperatures rècord, 10 graus per sobre la mitjana. A les planes de l’interior, en canvi, la boira farà que l’ambient sigui més normal per l’època, sobretot ai a lesAquest dimecres ja ens hem despertat en un ambient molt suau, res a veure amb unamb temperatures a les 7 del matí de 15 graus a Barcelona, 18 a Amposta, 17 a Tarragona i 9 a Lleida i Girona. Ahir dimarts, de fet, ja es van registrar algunes xifres excepcionals, com els 24 graus d’Alcanar o els 22 de l’aeroport del Prat, la temperatura més alta en aquest observatori dels darrers 40 anys. Encara bufa una mica elperò mica en mica anirà desapareixent.El bon temps continuarà dijous, divendres i uns quants dies més. De fet, unafarà pujar encara més les temperatures, que es mantindran molt per sobre dels normals com a mínim fins al 2-3 de gener. Termòmetres amunt i sense rastre de pluja.Si teniu pensat sortir per Cap d'Any –tenint en compte les restriccions-, fins i tot us podreu plantejar deixar l’abric a casa. Una situació que contrasta amb la de fa un any: amb un mes de molt fred entre el 15 de desembre i el 15 de gener i que va culminar amb el temporal

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor