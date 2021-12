Resolta la misteriosa mort d'un empresari a l'hotel Palace

La misteriosa mort de l’empresarien una habitació de l’va ser un homicidi, segons explica La Vanguardia. Els fets van passar el passat pont de Tots Sants.Els treballadors de l’establiment van trobar el cos sense vida de l’home a l’habitació.El lloc estava de potes enlaire, com si l’haguessin registrat.La Policia Nacional espanyola ha descobert en les seves investigacions que la víctima va serper dos homes, amb l’objectiu de robar-lo. Tots dos ja estan detinguts i han entrat a presó de manera provisional, acusats d’homicidi, robatori amb violència i estafa. Tenen molts antecedents i van conèixer l’empresari la mateixa nit dels fets.Els detinguts van subministrar a la víctima gran quantitat de, entre les quals èxtasis líquid, que combinades amb l’alcohol li van provocar un efecte depressiu fins arribar a la mort.Un cop la víctima va perdre el coneixement els lladres van anar per feina i li van robar alguns objectes de valor, així com targetes de crèdit que més tard van fer servir a la localitat madrilenya de. Una pista que van poder seguir els investigadors.

